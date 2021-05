La wilaya de Mascara a été dotée de deux stations de téléphonie et d'internet de quatrième génération (4G), a-t-on appris lundi auprès de l’unité opérationnelle de wilaya d'Algérie Télécom.

En effet, deux stations de téléphonie et d'internet de quatrième génération (4G), d’une capacité de 1.600 lignes ont été installées hier au village de Sidi Hamadouche dans la commune de Sedjrara et au village de Beni Nessigh dans la commune de Fraguig, selon le chargé d’information auprès de l’unité opérationnelle locale d'Algérie Télécom, Djamel Derir, qui a souligné la bonne qualité de ces équipements et leur haut débit, en attendant de les mettre à la disposition de la population.

Le nombre de stations de téléphonie et d'internet de la technique 4G a atteint dans la wilaya de Mascara, après la mise en service de ces deux nouvelles bases, 61 dont 59 installées et mises en service l’an dernier permettant d’élargir la couverture dans des zones d’ombre.

Par ailleurs, trois (3) centres de Nœuds d'accès multi-service (MSAN) ont été récemment mises en service hissant ainsi le nombre des centres MSAN à 182 au profit de 70 .000 abonnés au téléphone fixe.

La longueur du réseau de fibre optique dans la wilaya de Mascara est de 2.147 kilomètres permettant de raccorder des sièges de communes et de 87 annexes administratives communales au réseau de fibre optique, a rappelé M. Derir.