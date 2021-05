La direction du NA Husseïn-Dey et l'entraîneur Dziri Billel, ont trouvé lundi un accord pour une séparation à l'amiable, après quatre mois de collaboration, a appris l'APS auprès du pensionnaire de Ligue 1 algérienne de football.

Le départ de Diziri, qui n'est pas à son premier passage au Nasria, intervient au lendemain du match nul concédé dimanche à domicile face à l'US Biskra (1-1), dans le cadre de la 21e journée du championnat.

Dziri avait rejoint le NAHD en janvier dernier, en remplacement de Nadir Leknaoui, démissionnaire, suite aux mauvais résultats enregistrés par les "Sang et Or"en début de la saison en cours.

L'arrivée de Dziri n'a rien changé, puisque le club algérois n'a plus gagné en championnat depuis le 26 février dernier, à domicile face au RC Relizane (3-0). Au classement, le NAHD occupe la peu reluisante 16e place avec 20 pts, à égalité de points avec le premier relégable l'USB.

Deux noms reviennent avec insistance pour reprendre la barre technique du NAHD, qui ont la particularité d'avoir déjà dirigé les "Sang et Or" : il s'agit de Youcef Bouzidi et de Mezian e Ighil.

Eliminé en 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue, le NAHD amorcera sa mission de sauvetage, en effectuant un déplacement à l'Est pour défier l'AS Aïn M'lila, samedi prochain, à l'occasion de la 22e journée.