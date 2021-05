"Vos connaissances, votre leadership et votre expérience, auront sans aucun doute un impact sur le développement de notre beau jeu dans votre pays.

Convaincu du potentiel du football en Algérie, vous pouvez compter sur mon soutien personnel et sur l'aide de la FIFA pour atteindre cet objectif.

Les portes de -Home Fifa- vous seront toujours ouvertes", a écrit le patron de l'instance internationale dans sa lettre de félicitation.

Amara Charaf-Eddine, unique candidat, a été élu à la tête de la FAF le 15 avril dernier, en remplacement de Kheïreddine Zetchi, qui a décidé de ne pas briguer un second mandat.

Gianni Infantino n'a pas omis de souhaiter "bonne chance et plein succès pour tous les défis qui attendent" le nouveau président de la FAF et son équipe, "afin que vous puis siez créer et être témoin d'un héritage durable pour l'avenir du football en Algérie", conclut la lettre de félicitation, publiée sur le site de la FAF.

Pour rappel, Amara Charaf-Eddine et Gianni Infantino se sont rencontrés à Doha (Qatar), en avril dernier, en marge du tirage au sort de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre.

Charaf-Eddine a profité de cette rencontre pour inviter Gianni Infantino à se rendre en Algérie.