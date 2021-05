La wilaya de Mostaganem a enregistré une baisse sensible du prix de la sardine dans les marchés de gros et de détails de poissons dans ces dernières 48 heures, a-t-on appris lundi à la Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya.

Le prix de la sardine a connu, dimanche et lundi, une baisse sensible, a indiqué à l'APS le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya, Abdelhafid Zenasni, soulignant que le cageot a été cédé entre 1.500 DA et 3.500 DA au marché de gros et le kilogramme entre 200 DA et 300 DA au marché de détail.

La baisse des prix par rapport à la période précédente, a-t-il expliqué, est motivée par une offre importante dans les deux derniers jours par la sortie en mer d’un grand nombre de sardiniers durant les jours de fête de l’Aïd El Fitr, faisant savoir qu'une quantité de 4.280 kilos de sardine a été réceptionnée dimanche et 2.260 autres kilos de ce produit ont été livrés lundi dans le port de Mostaganem.

M. Zenasni a souligné que ce bond quantitatif de la production halieutique infirme la thèse selon laquelle il y a une baisse de la biomasse au niveau de la wilaya de Mostaganem, exhortant les professionnels à préserver la ressource halieutique et à respecter la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la quantité de poisson commercialisée.

Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Mostaganem a mis en exergue les indicateurs positifs qui renseignent sur la disponibilité du poisson bleu cette année, notamment avec l’apparition de grands bancs près des côtes avec une abondance le long de la bande côtière récemment.

Signe annonciateur de l’arrivée proche du cycle reproducteur entre juillet et septembre prochains.

La flottille de pêche de la wilaya de Mostaganem compte 248 bateaux de pêche, soit 71 sardiniers, 47 chalutiers et 130 petits métiers qui accostent au port commercial de Mostaganem, aux abris de pêche de Sidi Lakhdar et de Salamandre et dans neuf (9) sites d’échouage sur un littoral de plus de 124 kilomètres, a-t-on relevé de même source.