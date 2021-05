L'Allemagne a annoncé lundi une aide de plusieurs millions d'euros pour alléger la dette du Soudan, à l'occasion d'une conférence internationale organisée à Paris pour soutenir financièrement le pays.

Selon le texte d'un discours diffusé par le ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a déclaré que la République fédérale effacerait 360 millions d'euros de dettes bilatérales avec le Soudan.

En outre, Berlin apportera jusqu'à 90 millions d'euros pour aider le Soudan à solder son arriéré de dette avec le Fonds monétaire international.

"Le gouvernement soudanais a besoin de la marge financière nécessaire pour mettre en œuvre des réformes politiques et économiques.

L'allègement de la dette et la mise en œuvre par le Soudan du programme de suivi du FMI jouent un rôle central", a souligné M. Maas, selon ce discours.

Le ministre a souligné que le processus de réforme politique et économique entamé au Soudan était "ardu, mais il offre une opportunité historique pour plus de paix, de perspectives économiques et de liberté pour le peuple".

La France a pour sa part annoncé un p rêt-relais d'un montant de 1,5 milliard de dollars au Soudan, pour lui permettre de couvrir ses arriérés vis-à-vis du FMI. Pour le sommet organisé à Paris, le président français Emmanuel Macron a accueilli lundi après-midi le président soudanais Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi que ses homologue d'Egypte, d'Ethiopie et du Rwanda.

Des dirigeants du FMI, de la Banque Mondiale et de l'Union africaine, des chefs de la diplomatie européens (Italie, Allemagne) et du Golfe (Arabie Saoudite, Koweit), des représentants de l'ONU et de l'UE étaient également présents.