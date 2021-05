L'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) pour une grève ouverte le 19 mai 1956, en pleine Guerre de libération nationale, "résumait" la justesse" de la cause nationale face au colonialisme français et marquait une démonstration de la prise de conscience des étudiants et des lycéens qui ont rejoint la lutte armée, estiment des historiens.

"Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres" : cette déclaration informe en elle-même sur "la profondeur du combat de nos lycéens et étudiants", dont l'engagement pour la libération du pays avait commencé avant mai 1956, selon Dr Mohand-Amer historien au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran.