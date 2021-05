Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a évoqué mardi, dans un entretien téléphonique, avec le président l'Assemblée consultative islamique de la République islamique d'Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, la coopération parlementaire entre les deux pays et la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la ville d'El Qods, indique un communiqué du Conseil de la Nation.

Les présidents des deux Chambres parlementaires ont entamé leurs entretiens par l'examen de l'état des relations parlementaires entre le Conseil de la Nation et l'Assemblée consultative islamique iranienne, exprimant leur "volonté commune de promouvoir ces relations et de renforcer la coordination et la concertation ainsi que l'échange de visites de délégations dans le cadre des groupes d'amitié et de fraternité parlementaires".

L'objectif étant "d'accompagner les efforts des Présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue iranien, M. Hassan Rohani, visant à développer le partenariat et les échanges bilatéraux dans divers domaines de coopération".

Les entretiens entre les présidents des deux chambres parlementaires ont englobé, par ailleurs, "les développements de la situation en Palestine occupée qui subit ces derniers jours une agression barbare de la part de l'entité sioniste, visant essentiellement les civils sans défense, portant atteinte à la sacralité et à l'intégrité du lieu Saint d'El Qods et chassant les palestiniens de leurs demeures et de leurs terres dans la Ville Sainte".

Les deux parties ont réitéré à cette occasion leur "ferme condamnation de ces lâches et viles agressions et agissements", dénonçant "le silence et l'inertie de la communauté internationale face à cet agression qui viole tous les us, lois et résolutions internationaux".

MM. Goudjil et Baqer Ghalibaf ont appelé le groupe arabo-islamique à "déployer plus d'efforts afin de mettre un terme à l'agression sioniste contre le peuple palestinien" et convenu d'une "possible" réunion le 24 mai de la commission de la Palestine relevant de l'organisation des assemblées des pays membres de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI), dont le siège se trouve à Téhéran.