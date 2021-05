Le secrétaire général de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE, ex- ANSEJ) Abdennour Ghellab a présidé lundi une rencontre regroupant des représentants de onze (11) micro-entreprises d'hygiène et d'assainissement ayant bénéficié de plans de charge dans le cadre de l'application de la convention signée entre les deux agences.

Chaque entreprise avait signé un contrat renouvelable tous les 20 ans d'une valeur de quatre millions de dinars par an, selon un communiqué du ministère délégué chargé des Micro-entreprises.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du directeur général adjoint de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) au siège de l'agence locale de Bejaia, M. Ghellab a donné des explications sur la teneur de la convention et son rôle dans l'octroi de plans de charge au profit des micro-entreprises.

Il a également écouté les préoccupations des entrepreneurs. L'ANADE est en passe d'appliquer les axes de sa nouvelles stratégie, notamment l'encouragement de la sous-traitance avec les entreprises nationales publiques et privées, permettant ainsi de relancer les micro-entreprises crées dans ce cadre, a affirmé M. Ghellab.

L'AADL et l'ANADE ont signé le 2 décembre 2020 une convention visant principalement l'encouragement et le soutien aux micro-entreprises pour accéder à la demande publique et bénéficier de la sous-traitance dans le cadre de projets à caractère public dans le secteur de l’habitat.