Un trio arbitral algérien sous la conduite de Mustapha Ghorbal dirigera la supercoupe d'Afrique, prévue le 28 mai à Doha (Qatar) entre les Egyptiens d'Al Ahly et les Marocains de Renaissance Berkane, a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF). Mustapha Ghorbal sera assisté de ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari. Cette nouvelle désignation du trio algérien intervient après avoir dirigé la dernière finale 100% égyptienne de la Ligue des champions, entre Al Ahly et le Zamalek. La technique de la VAR a été confiée à l'arbitre principal Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (Qatar) qui sera assisté de ses trois compatriotes Khamis Mohammed Al-Marri, Ahmed Almaqaleh et Jassim Mohamed Al-Hail.