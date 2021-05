Une quantité de près de trois (3) quintaux de produits alimentaires impropres à la consommation a été saisie dans la wilaya d’Illizi, lors de contrôles menés durant le mois de ramadhan par les services de contrôle et de la répression des fraudes, a-t-on appris mercredi de la direction locale du Commerce (DC). Le bilan des activités de contrôle fait ressortir 944 interventions menées dans les différentes communes de la wilaya et s’étant soldées par la saisie de produits alimentaires et industriels périssables, l’établissement de 34 infractions de contrôle des pratiques commerciales et 31 autres liées au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Les infractions sont liées au manque d’hygiène, le non-respect des mesures préventives au niveau de certains locaux et espaces commerciaux et l’absence du registre du commerce, et ont donné lieu à des P-V de fermeture administrative à l’encontre de cinq (5) commerces, selon la même source. Les services de contrôle et de répression des fraudes ont, en parallèle, mené des actions de sensibilisation en direction des consommateurs portant sur le respect des mesures de prévention contre le Coronavirus et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pas moins de 135 commerçants dans les wilayas d’Illizi et de Djanet ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant les jours de fête de l’Aïd El-Fitr. En outre, des brigades de contrôle et de répression des fraudes ont été mobilisées pour veiller à l’application rigoureuse des pratiques commerciales et du respect des mesures de prévention sanitaire.