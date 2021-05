Les agents de la protection civile et les travailleurs de l’entreprise du centre d’enfouissement technique s'attèlent, mercredi, à éteindre l’incendie qui s'est déclaré au niveau du casier du Centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif (à l'est d'Oran) dans la nuit du lundi au mardi, a-t-on appris du directeur de l’entreprise "CET Oran", Rachid Hameneche. De grands moyens ont été mobilisés pour circonscrire cet incendie, qui s’est propagé sur une aire de 2 hectares (la moitié de la surface du casier). L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique a mobilisé des dizaines de camions et d'engins, en plus des moyens humains et matériels des services de la protection civile et des services techniques de la wilaya, a-t-il indiqué.

La fumée dégagée de l'incendie s'est répandue dans les agglomérations avoisinantes, selon le même responsable, qui a affirmé que les travailleurs du CET ont travaillé deux nuits de suite pour enfouir les déchets combustibles et ont procédé mercredi matin à l'extinction des flammes. L'incendie sera maitrisé mercredi en fin de journée ou au plus tard jeudi matin, a -t-on indiqué. Cet incendie le plus important du genre, n'est pas le premier dans ce centre d’enfouissement technique qui a enregistré des sinistres similaires de moindre ampleur dans le passé, a-t-on rappelé, faisant savoir qu'une enquête a été ouverte par les autorités compétentes. M. Hameneche a ajouté que le CET de Hassi Bounif s'étend sur une superficie de 85 hectares, ce qui rend difficile sa clôture, surtout après la démolition de parties du mur qui l'entoure.