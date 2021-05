Le ministre des Affaires Etrangères, M. Sabri Boukadoum, a pris part mercredi, en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie de prestation de serment du Président de la République de l’Ouganda, M. Yoweri Museveni, indique un communiqué de son département ministériel.

A cette occasion, le ministre a remis une lettre du Président Tebboune à son homologue ougandais et transmis ses félicitations et ses vœux de succès et de réussite pour son nouveau mandat, réaffirmant son attachement à renforcer davantage les liens historiques d’amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre les deux pays, ajoute le communiqué.

En marge de la cérémonie, M. Boukadoum a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues africains, pour des consultations sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, selon la même source.