Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a rencontré mercredi les représentants des listes électorales indépendantes dans le cadre des préparatifs de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), prévue le 12 juin prochain.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion à huis clos tenue au siège de l'ANIE, M. Charfi a précisé que sa rencontre avec les représentants des listes électorales indépendantes dans 9 wilayas "intervient à leur demande pour exposer leurs préoccupations et propositions relatives aux préparatifs des législatives du 12 juin prochain".

Il a fait savoir que les principales préoccupations soulevées par ces représentants étaient "communes avec celles exposées par les représentants des partis politiques rencontrés dimanche dernier", précisant qu'elles portent essentiellement sur la surveillance du déroulement de l'oprération électoral afin de garantir sa transparence par l'ANIE.

"Les représentants des listes électorales indépendantes ont été informés des dispositions prises à cet égard" , a-t-il assuré.

La réunion a été l'occasion de discuter de la revendication des candidats des listes indépendantes relative à la possibilité pour le candidat de contrôler le centre et le bureau de vote en vue de s'assurer personnellement du bon déroulement de l'opération électorale".

Soulignant que "le financement de la campagne électorale, dont le lancement est prévu le 17 mai, est régi par la loi", le président de l'ANIE a rappelé, à ce propos, le décret exécutif qui en définit les modalités et qui clarifie le rôle de la Commission en charge du contrôle des comptes des campagnes.

"Dès le lancement de la campagne électorale, toutes les choses seront claires et tous les moyens disponibles pour permettre à tous les candidats d'entrer en lice dans de meilleures conditions possibles, à la faveur de la réunion de tous les moyens matériels, logistiques et organisationnels nécessaires pour une campagne moderne aux normes démocratiques", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le président de l'ANIE a estimé que "les listes présentées témoignent de la prise conscience de tout un chacun de la nécessité du changement, qui ne saurait être opéré sans de nouvelles idées", affirmant que "cela est perceptible à travers le niveau des candidats aux prochaines échéances".

Sur un autre registre, M. Charfi a fait ét at de la mise en place, avec le lancement de la campagne électorale, d'un dispositif sanitaire mobilisant 58 médecins à travers le territoire national dans le cadre d'une cellule de gestion accompagnant l'ANIE dans l'organisation du processus électoral, notamment en ce qui concerne le respect du protocole sanitaire de prévention contre le Coronavirus.

Toutes les dispositions garantissant la probité et la transparence de la campagnes électorales et du vote, d'une part et le respect des mesures de prévention contre le Coronavirus, d'autre part "ont été prises et bien ficelés", a-t-il assuré.

En réponse à une question sur les recours relatifs au rejet de certaines listes, il a rappelé qu'il était tenu d'appliquer la loi et que le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat étaient "les seules juridictions à se prononcer sur les recours".

Le président de l'ANIE avait rencontré, dimanche dernier, les représentants de 18 partis politiques, à la demande de leurs chefs pour contester l'exclusion des listes de leurs candidats dans nombre de wilayas.

Le nombre de listes acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain s'élève à 1483, dont 646 listes présentées au titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes.

Le nombre de listes ayant déposé les formulaires de candidature a atteint 2490, dont 1237 présentées au titre d'un parti politique et 1253 listes indépendantes.