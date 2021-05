Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a eu lundi un entretien avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit, en prévision de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes consacrée à l'examen de la réaction arabe face aux crimes israéliens à El-Qods occupée.

"En prévision de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes, qui sera consacrée à l'examen de la réaction arabe face aux crimes de l'occupant à El-Qods occupée, nous avons mis en avant avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, mon frère Ahmed Abou El-Gheit, l'impératif de réactiver la solidarité arabo-musulmane en soutien à nos frères palestiniens et en préservation de nos lieux religieux sacrés", a écrit M. Boukadoum sur son compte tweeter.

L'Algérie avait condamné, dimanche, dans les termes les plus sévères les "attaques racistes et extrémistes" de l'occupant israélien contre les Palestiniens à El-Qods occupée et leur privation d'accomplir leurs rites religieux dans la Mosquée d'El-Aqsa, en violation flagrante des résolutions de la légalité internationale.

A ce titre, l'Algérie souligne "sa pleine solidarité et son soutien constant au côté du peuple palestinien dans sa lutte héroïque contre l'occupation israélienne", réaffirmant "sa position ferme de soutien à la cause palestinienne jusqu'au recouvrement par le peuple palestinien de ses droits légitimes et inaliénables, en tête desquels l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods comme capitale".

Les attaques de l'occupant contre les fidèles ont fait plus de 205 blessés, et la plupart des blessures, causées par des balles en caoutchouc étaient observées au niveau du visage, des yeux et de la poitrine, selon le Croissant-Rouge palestinien.