Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé lundi à Sétif que "la prochaine phase impose aux établissements universitaires une adaptation aux nouvelles données socioéconomiques".

Lors de son intervention à l'université El Bez Sétif 1, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya, le ministre a précisé que "la phase prochaine impose aux établissements universitaires de s'adapter aux nouvelles données socioéconomiques et cadrer avec la vision prospective du secteur et les évolutions enregistrées partout dans le monde".

Il s'agit, selon le responsable, de l'optimisation de la qualité de la recherche, la formation, la gouvernance et de s'orienter vers l'excellence", a-t-il indiqué, estimant que "beaucoup a été réalisé sur le terrain de façon palpable, traduit par les réalisations scientifiques accompagnées par une révision de l'arsenal juridique et réglementaire régissant le secteur".

Exhortant les directeurs des établissements de l'enseignement supérieur à s 'impliquer dans les projets de recherche dans le cadre des programmes nationaux, le minitsre a rappelé l'appel à candidature pour proposer des projets de recherche, lancé le 8 mai courant. L'appel à candidature, poursuit M. Benziane, intervient après "parachèvement de l'arsenal réglementaire, publication du décret relatif aux activités de la recherche scientifique et définition des récompenses pécuniaires élargies aux professeurs chercheurs, permanents et aux compétences exerçant dans le secteur économique public et privé ainsi qu'aux compétences algériennes à l'étranger".

A ce titre, le ministre a fait état de "la création d'une plateforme numérique pour recevoir les demandes de participation", exhortant les compétences scientifiques au niveau de la cité universitaire de Sétif à s'engager dans la proposition des projets de recherche à même de servir le tissu économique de la wilaya et de renforcer les programmes nationaux de recherche.

Il a en outre appelé à la participation effective dans la Semaine nationale scientifique qui vise à atteindre le degré d'excellence escompté, notamment à travers la présence effective des établissements universitaires et de recherche de Sétif dans cet évènement, prévu du 17 au 20 mai 2021 à l'Université d'Alger1, ajoutant qu'il s'agit d'une nouvelle tradition qui a pour objectif de valoriser les efforts de la recherche.

Au début, le ministre avait visité la ville d'El Eulma où il a inauguré une résidence universitaire de 1000 lits à l'Ecole nationale des enseignants Messaoud Zeggar, une bibliothèque centrale à l'Université de Sétif 1. Il s'est également enquis des travaux de recherche réalisés au niveau de l'unité de recherche en sciences et nanotechnologie relevant du Centre des technologies avancées d'El Bez, présidant la cérémonie d'installation de M. Mohamed El Hadi Latrache en sa qualité de nouveau président de l'Université de Sétif 1 "Ferhat Abbès" en remplacement de M. Abdelkrim Benyaiche.