La Commission européenne a annoncé, lundi, qu'elle va débloquer un nouveau financement de 11 millions d'euros pour renforcer les capacités de l'UE en matière de cybersécurité.

Cette enveloppe permettra de financer 22 nouveaux projets visant à "renforcer la capacité de l'UE à dissuader et à atténuer les cyber-menaces et les incidents, en utilisant les dernières technologies", selon un communiqué de la Commission. Les projets, qui ont été sélectionnés à la suite d'un récent appel à propositions dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soutiendront diverses organisations de cyber-sécurité dans 18 états membres de l'UE.

Les bénéficiaires du financement comprennent les équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique, les opérateurs de services essentiels dans les secteurs de la santé, de l'énergie, des transports et autres, ainsi que les organismes chargés de la certification et des tests de cybersécurité, tels que définis dans la loi européenne sur la cybersécurité.

Ils devront travailler sur les outils et les compétences nécessaires pour se conformer aux exigences fixées par la loi européenne sur la cyber-sécurité, tout en s'engageant dans des activités visant à renforcer la coopération au niveau de l'UE. Jusqu'à présent, l'UE a mobilisé près de 47,5 millions d'euros pour renforcer la cybersécurité de l'UE entre 2014 et 2020, par le biais du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

En outre, plus d'un milliard d'euros dans le cadre du programme "Europe numérique" seront consacrés aux domaines d'intervention de la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'UE.