Cinq collectifs d'artistes ont été nommés pour le prestigieux prix Turner, récompense britannique d'art contemporain, qui sera décerné en décembre après son annulation en raison de la pandémie l'année précédente, a annoncé vendredi la Tate Britain dans un communiqué rapporté par des médias.

La Tate Britain est l'un des musées du réseau Tate, qui comprend également, la Tate Liverpool, la Tate Modern et la Tate St Ives.

C'est la première fois que seuls des collectifs d'artistes sont sélectionnés parmi les finalistes plutôt que des artistes individuels, a précisé le musée dans un communiqué.

Il s'agit d'Array Collective, Black Obsidian Sound System, Cooking Sections, Gentle/Radical et Project Art Works.

"Tous les nommés travaillent étroitement et de manière continue avec les communautés dans l'ensemble du Royaume-Uni pour inspirer le changement social à travers l'art", a expliqué la Tate Britain.

"Leurs pratiques collaboratives (...) reflètent aussi la solidarité et l'esprit communautaire affichés dans la réponse à la pandémie", a-t-elle ajouté.

Basés à Belfast, Londres, Cardiff ou Hastings, ces coll ectifs évoquent les problèmes de l'Irlande du Nord, se penchent sur l'organisation du monde à travers la nourriture, veulent favoriser le rapprochement entre communautés, favorisent l'expression artistique de personnes souffrant d'un handicap mental ou s'interrogent sur les normes dominantes de la culture Sound System au sein de la diaspora africaine.

Le lauréat sera annoncé lors d'une cérémonie à la cathédrale de Coventry (centre de l'Angleterre), capitale britannique de la culture en 2021, le 1er décembre.

Il remporte 25.000 livres (28.800 euros), les autres finalistes touchant chacun 10.000 livres.

Leurs œuvres seront aussi exposées dans un musée de la ville, le Herbert Art Gallery and Museum.

En 2020, le prix Turner avait été remplacé par des bourses destinées à soutenir dix artistes durant la pandémie, qui a mis à genoux le secteur culturel.