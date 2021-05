Le joueur du MC Alger, Miloud Rebiaî, a été sanctionné pour quatre matchs dont un avec sursis, suite à son exclusion pour "contestations répétées" et "comportement anti-sportif envers un officiel", lors du 8e de finale perdu de Coupe de la Ligue face à l'USM Alger (0-2), a indiqué lundi soir la Ligue de football professionnel (LFP).

La commission de discipline de la LFP a, en outre, infligé une amende de 40.000 DA à Miloud Rebiaî.

Toujours concernant le derby algérois, l'entraîneur de l'USMA, Mounir Zeghdoud, et son adjoint, Toufik Kabri, ont pris chacun un match de suspension ferme (interdiction du terrain et des vestiaires) plus 30.000 DA d’amende pour "contestation de décision", selon la même source.

Le club usmiste devra, lui, s'acquitter d'une amende de 200.000 DA pour "non-respect du protocole sanitaire" anti-Covid.

Enfin, le joueur de l'USMA, Billel Benhamouda et le gardien de but de l'ES Sétif, Sofiane Khedaïria, ont été sanctionnés un match ferme et devront payer chacun une amende de 30.000 DA pour "contestation de décision".