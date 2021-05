Nez qui démange, éternuements en cascade, yeux qui piquent, respiration qui siffle : la saison des pollens apporte son lot de désagréments. Des symptômes que l'on peut atténuer avec certains oligoéléments. L'oligothérapie peut être utilisée pour prévenir ou compenser un déficit en oligoéléments mais aussi pour obtenir un effet thérapeutique. En cas d'allergie au pollen en période de forte libération des pollens (voir la carte des pollens), les oligoéléments limitent les réactions inflammatoires et renforcent la résistance de l'organisme face aux allergènes.

L'OLIGO-ÉLÉMENT ANTIALLERGIQUE : LE MANGANÈSE

"L'oligoélément antiallergique par excellence, c'est le manganèse" explique Jean-Noël Périn, pharmacien expert du Laboratoire des GRANIONS. Le manganèse inhibe en effet la sécrétion de l'histamine, l'un des messagers chimiques libéré par le système immunitaire lors des réactions allergiques.

Cet oligoélément est également un co-facteur de nombreuses enzymes qui stimulent la fabrication de cellules. Il aide ainsi à renforcer les muqueuses mises à rude épreuve lorsqu'il y a présence d'allergènes. "Sa fonction de modificateur du terrain allergique le rend incontournable" ajoute le pharmacien.

EN ASSOCIATION : LE ZINC OU LE CUIVRE

Le zinc est l'un des oligoéléments les plus protecteurs de l'organisme car il intervient dans quelque 200 réactions de l'organisme, en particulier toutes celles qui stimulent l'immunité. Sans lui, on ne peut pas multiplier efficacement les cellules (donc les globules blancs) ni bien synthétiser les protéines (donc les anticorps).

Le cuivre est essentiellement connu pour ses propriétés anti-infectieuses et son effet barrière contre les maux de l'hiver. Mais on oublie souvent que c'est aussi un anti-inflammatoire puissant et un régulateur de la fonction immunitaire : il stimule nos défenses naturelles contre les agents étrangers, parmi lesquels les allergènes.

ON LES PREND COMMENT ?

Dans l'idéal, le manganèse est à prendre en cure dès la sortie de l'hiver, pour prévenir l'arrivée des pollens. Mais il peut également être pris en traitement de fond pendant la période des pollens ou en complément d'un traitement antihistaminique. On trouve les oligoéléments sous plusieurs formes (ampoules buvables, comprimés) à prendre quotidiennement. Consultez votre pharmacien pour la posologie. "Naturellement présents dans l'organisme, les oligoéléments ne provoquent pas de réactions ou d'effets indésirables aux posologies requises, ni de toxicité sur le long cours" explique le pharmacien. Il est recommandé de prendre les oligoéléments à jeun ou 10 mn avant un repas pour une meilleure absorption au niveau du tube digestif. Si vous en prenez plusieurs, espacez les prises de 15 à 20 mn afin d'éviter toute compétition entre eux.