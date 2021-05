Vingt-huit (28) nouveaux stades de proximité tapissés de gazon artificiel sont venus renforcer le parc d'infrastructures sportives de la wilaya d'Ain Témouchent, a-t-on appris du directeur de wilaya du secteur, Amine Meziane Cherif. Ces nouvelles structures, réceptionnés l’année dernière et au courant de cette année, s’inscrivent dans le cadre du projet de réalisation de 30 stades de proximité, lancés en travaux l’année dernière, dont 28 ont été réceptionnés, alors que les travaux se poursuivent pour la réalisation de deux autres dans la commune de Aghlal et dans le village de Djouabra, commune de Sidi Safi, qui a accusé un retard vu la nature rocheuse du terrain des deux sites. Le programme de réalisation de 30 stades de proximité, inscrit à la faveur de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour une enveloppe financière de l’ordre de 1,35 milliard DA, a touché toutes les communes de la wilaya avec une priorité accordée aux zones d’ombre, a souligné M. Meziane Cherif. Le secteur de la jeunesse et des sports d'Ain Témouchent supervise la réhabilitation de 18 stades communaux.