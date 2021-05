L’érosion de la conduite principale des eaux usées et pluviales a causé un "important" glissement de terrain au niveau de l’hôpital Fares Yahia de Koléa, selon les premiers résultats des enquêtes réalisées par les services techniques de la wilaya de Tipasa.

Le glissement de terrain, enregistré dernièrement au niveau de la partie Sud de l’hôpital Fares Yahia construit en 1943, a été à l’origine de l’effondrement du mur d’enceinte et à l’émanation d’odeurs nauséabondes suite à la dégradation de la conduite principale des eaux usées. Un problème requérant une prise en charge dans "les plus brefs délais" a indiqué, lundi, le président de la commune de Koléa, Kouider Youcef. Selon le premier constat technique réalisé par les services de la wilaya (directions des ressources en eau et des travaux publics) "l’origine principale de ce glissement de terrain est due à l’érosion des fondations de la conduite principale des eaux usées et pluviales se déversant dans l’Oued Mazafran et traversant le centre-ville de Koléa, via l’hôpital Fares Yahia", a déclaré à l’ APS le wali de Tipasa, Labiba Ouinaz.

Des instructions ont été données à la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, a-t-elle ajouté, pour réaliser une étude technique afin de protéger le site et renforcer cette structure sanitaire vitale.

Mme. Ouinaz a signalé, en outre, s'être déplacée sur les lieux pour "constater sur place l'ampleur de l'incident et discuter avec les responsables de cet hôpital et ceux de la commune de Koléa des solutions susceptibles d’être apportées à ce problème", a-t-elle souligné. Pour rappel, le premier glissement de terrain, causé par cette conduite principale des eaux usées, remonte à l’an 2000, mais le problème persiste toujours en dépit du risque encouru tant pour la santé publique que pour cet établissement sanitaire.