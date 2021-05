L'émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, a entamé lundi soir à Djeddah une visite officielle en Arabie saoudite, la première du genre après le sommet de réconciliation du Golfe tenu en janvier dernier, a rapporté mardi l'agence de presse saoudienne (SPA).

L'émir du Qatar "est arrivé à l'aéroport international Roi-Abdulaziz (à Djeddah)" où il a été reçu par le prince héritier Mohammed ben Salmane, a précisé l'agence. Plus tôt lundi, le cabinet de l’émir a annoncé que cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, se rendrait à Djeddah pour une visite officielle en Arabie saoudite. Le communiqué précisait que "la visite a eu lieu sur invitation du roi saoudien Salmane ben Abdulaziz". "Au cours de la visite, cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani s'entretiendra avec le prince héritier Mohammed ben Salmane des relations fraternelles entre les deux pays et des questions régionales et internationales d'intérêt commun", souligne la même source.

La visite de l'émir du Qatar en Arabie saoudite est la première du genre après le sommet d'Al-Ula et la réconciliation du Golfe qui a eu lieu au royaume saoudien en janvier dernier, en p résence du cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani. Le 5 janvier, il a été annoncé lors du 41e sommet du Golfe en Arabie saoudite, auquel cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani a assisté, qu'un accord de réconciliation mettrait fin au boycott du Qatar qui avait commencé en juin 2017 par l'Arabie saoudite, le Bahreïn, les Emirats arabes unis et l’Egypte.

Plus tard, les vols commerciaux entre l'Arabie saoudite et le Qatar ont repris ainsi que l'ouverture des points de passage terrestres entre les deux pays, après une crise qui était la plus difficile depuis la création du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe en 1981.