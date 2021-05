Dans un bref communiqué, le ministère a déclaré que neuf enfants figurent parmi les victimes, dont une fille de 10 ans, tandis que 103 autres personnes ont été blessées dans ces attaques.

Le ministère a en outre fait état de 130 positions cibles de plusieurs raids depuis le début de l'agression contre la Bande de Ghaza. L'occupant a poursuivi, à l'aube de ce mardi, son agression contre la Bande de Ghaza, selon des médias.

Lors de ses derniers raids, les avions de combat israéliens ont visé une maison dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de la ville de Ghaza, tuant trois Palestiniens, dont une femme et un homme handicapé.

Une installation civile et des terrains vides ont également été ciblés au sud de la ville de Ghaza.

Les avions ont également visé une position dans la ville de Rafah, dans le sud de Ghaza, et un autre dans le nord de la Bande de Ghaza.