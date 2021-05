Une vingtaine de joueurs évoluant à l'étranger seront présents prochainement pour un ultime stage de présélection, pour renforcer les rangs de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), en vue de la Coupe arabe des nations, prévue du 17 juin au 3 juillet en Egypte, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) lundi.

"Le sélectionneur national entend organiser un ultime stage de présélection consacré à une vingtaine de joueurs évoluant à l’étranger, ce qui permettra au staff technique de voir autour de 80 joueurs au total afin de constituer le noyau qui sera concerné par la Coupe arabe des nations", a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

Après un rassemblement qui a concerné un premier groupe de 32 joueurs du 6 au 9 mai 2021 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, le sélectionneur national des U20, Mohamed Lacet, a retenu un nouvel effectif de 34 joueurs pour un deuxième stage de présélection qui aura lieu, cette fois, du 17 au 20 mai, précise la FAF. "Nés en 2003, les joueurs bénéficient de leur première convocation chez les U20 et auront, en plus des séances d’entraînement et autres tests, trois matches d'opposition pour espérer figurer dans la liste finale", conclut le communiqué La dernière sortie de la sélection algérienne des moins de 20 ans remonte au mois de décembre 2020 à l'occasion du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie. Les juniors algériens, alors dirigés par Saber Bensmaïn, n'avaient pas réussi à décrocher leur billet qualificatif après avoir terminé à la 4e et dernière place avec un seul point.