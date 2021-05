Le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Coupe de la Ligue aura lieu le lundi 17 mai (11h00) au siège de la Fédération algérienne (FAF), a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) lundi sur son site officiel.

Les 1/8 de finale, disputés en deux parties, ont donné lieu à des surprises de taille, avec l'élimination du CR Belouizdad, dernier détenteur du trophée en 2000, de l'ES Sétif, et du MC Alger, sorti par son voisin l'USM Alger.

Outre l'USMA, sept autres clubs ont validé leur billet pour les quarts de finale.

Il s'agit de la JS Saoura, du NC Magra, du WA Tlemcen, de la JS Kabylie, du MC Oran, de l'US Biskra et de l'Olympique Médéa.

Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due au Covid-19.