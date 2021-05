Le Japon doit prendre une décision «prudente» quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été, a averti l'un des principaux responsables politiques nippons, alors que le pays est en proie à une recrudescence des cas de coronavirus. Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD) et numéro 2 de cette formation conservatrice au pouvoir, a également souhaité que des experts jugent de la faisabilité des JO prévus du 23 juillet au 8 août après avoir été reportés d'un an en 2020 en raison de la pandémie, a rapporté l'agence Jiji. «Une décision prudente sera nécessaire à l'avenir», a déclaré M. Nikai quand il a été interrogé sur la tenue des Jeux cet été, a rapporté Jiji Press lundi soir. Questionné sur les conditions nécessaires pour organiser les JO en toute sécurité, il a ajouté: «il y a des experts olympiques. Il est important d'attendre le jugement des experts». Mi-avril, M. Nikai avait déjà déclaré que l'annulation des Jeux restait une option si la situation sanitaire s'aggravait. «Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n'est plus possible» de les organiser, avait-il dit à la chaîne de télévision japonaise TBS. Tous les sondages montrent depuis des mois qu'une majorité de la population japonaise continue de s'opposer à la tenue des Jeux cette année, préférant soit une annulation pure et simple, soit un nouveau report. Tokyo et plusieurs autres départements du pays sont actuellement placés sous le régime d'un état d'urgence lié au coronavirus, qui durera au moins jusqu'à fin mai. La situation a contraint les organisateurs des JO à annoncer lundi un report de la visite que devait faire ce mois-ci le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach. Les responsables olympiques affirment que les Jeux peuvent se dérouler «en toute sécurité» et ont publié une série de règles très strictes qui, selon eux, empêcheront la propagation du virus. Ils ont organisé une série de tests ces derniers jours, y compris avec des athlètes internationaux, montrant, selon eux, que leurs règles permettront d'assurer la sécurité des Jeux. Toutefois, l'inquiétude règne, le système médical japonais étant mis à rude épreuve et la vaccination se déroulant très lentement. Les stars du tennis japonais Naomi Osaka et Kei Nishikori ont tous deux appelé une «discussion» sur la viabilité des Jeux.