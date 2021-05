Le nombre total de cas d'infection au nouveau coronavirus en Inde est passé mardi à 22.992.517 après le signalement de 329.942 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, tandis que les cas actifs ont chuté pour la première fois depuis quelques semaines, a annoncé le ministère de la Santé.

Parallèlement, 3.876 décès dus à la COVID-19 ont été recensés depuis lundi matin, portant le bilan à 249.992 morts.

On compte encore 3.715.221 cas actifs dans le pays, soit une baisse de 30.016 par rapport à la journée précédente.

Au total, 19.027.304 personnes ont été guéries et ont pu quitter l'hôpital à travers le pays. Malgré la flambée épidémique galopante, le gouvernement fédéral a exclu d'imposer un confinement total.

Certains Etats ont imposé un couvre-feu nocturne ou un confinement partiel, tandis que la capitale, New Delhi, est placée sous un troisième confinement consécutif jusqu'au 17 mai. Côté vaccination, plus de 172 millions de doses ont été administrées en Inde depuis le début de la campagne nationale de vaccination en janvier dernier. En outre, plus de 305 millions de tests d e dépistage ont été effectués à travers le pays en date de lundi, dont 1.850.110 réalisés pour la seule journée de lundi, selon les dernières données publiées mardi par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR).

K. Vijay Raghavan, le principal conseiller scientifique du gouvernement indien, avait déclaré un peu plus tôt ce mois-ci qu'une troisième vague d'infections était "inévitable" en Inde au vu des niveaux de propagation plus

élevés.