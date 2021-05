Un programme de dépistage précoce du cancer du col de l’utérus vient d’être lancé au niveau des maternités relevant de l’établissement public de santé de proximité d’Illizi, a-t-on appris dimanche auprès du service d’épidémiologie et de la prévention à la Direction de la Santé et de la population (DSP) de la wilaya.

Encadrée par un staff médical spécialisé en médecine préventive et en gynécologie-obstétrique, l’initiative a donné lieu à l’organisation de consultations spécialisées gratuites, a expliqué le chef de service d’épidémiologie à la DSP, Dr. Yacine Dib.

L'opération permettra un dépistage précoce de cette pathologie chez les femmes pour une meilleure prise en charge des cas malades, notamment celles manifestant cette pathologie à ses premiers stades, tandis que les cas complexes seront orientés vers les centres anticancéreux spécialisés dans d’autres régions du pays, a-t-il ajouté.

Relancé après une suspension de plus d’une année en raison de la pandémie du Coronavirus, le programme préventif de la DSP d’Illizi vise la réduction d’éventuels cas de cancer, à travers son dépistage précoce pour une meilleu re prise en charge du malade.

Devant s’étaler jusqu’à la fin de l’année en cours, le programme prévoit également de prodiguer des conseils sur la maladie et les voies préventives et de prise en charge des malades, l’animation de sessions d’information et de sensibilisation des femmes pour les inciter à effectuer les consultations et le dépistage précoce volontaire.