Des professionnels de la santé de la wilaya de Aïn Defla ont déploré le relâchement constaté en matière du respect des gestes barrières mis en place pour juguler la pandémie du coronavirus, en dépit de la baisse des contaminations, appelant la population à ne pas baisser de vigilance.

Pour le responsable du service épidémiologie de l’hôpital Farès Yahia de Miliana, le Dr Khaled Azzizou, "même si la situation liée au Covid-19 est, jusque-là, maîtrisable, il n’en reste pas moins que la vigilance doit être de mise afin de parer à toute éventualité".

Se félicitant qu’aucun cas de contamination au nouveau coronavirus n’ait été enregistré durant les 20 premiers jours du mois de ramadhan au niveau de cet établissement de santé, il a noté que cet état de fait ne doit, sous quelque motif que ce soit, inciter la population à baisser de vigilance et à dormir sur ses lauriers.

Abordant le relâchement inhérent au respect des gestes barrières, il a observé que celui-ci aurait, à la limite, été "compréhensible" si le taux de la vaccination était élevé au sein de la population.

"Si au moins les gens s’étaient vaccinés en grand nombre, l’inobservance des gestes barrières aurait été, à la limite, compréhensible au regard des incidences positives de la vaccination sur l’immunité collective de la population, or ce n’est malheureusement pas le cas, d’où le danger que peut constituer tout relâchement dans le respect des gestes barrières", a-t-il averti. Pour lui, le relâchement dans le respect des gestes barrières vient exacerber une situation marquée par un faible taux de vaccination de la population, faisant observer que la vigilance doit être de mise tant que des pans entiers de la société ne se sont pas encore fait vacciner.

Il a émis le souhait de voir la période post-ramadhan sans trop de cas de contaminations surtout avec l’avènement de nouvelles souches du virus "Comme il est connu de tous, la fin du mois sacré de ramadhan constitue une période de grande effervescence à la faveur des achats qui y sont effectué en prévision de l’aïd, d’où les craintes, totalement justifiées, de nombre de nos confrères de voir la courbe des contaminations reprendre sa tendance haussière", a-t-il fait savoir.

Un comportement révélateur de l’insouciance des citoyens

Lui emboîtant le pas, le directeur de l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) de Aïn Defla, Bouabdellah H abbiche, a estimé, pour sa part, que le non-respect du protocole sanitaire se rapportant au Covid-19 est révélateur de l’insouciance des citoyens face à une maladie qui, sous d’autres cieux, continuent à faire des ravages.

"Certaines personnes, pour ne pas dire l’écrasante majorité de la société, pensent que le plus dur est passé et que la pandémie est derrière nous, ne se souciant guère du respect des règles barrières édictées par les autorités sanitaires du pays dans le but de juguler la pandémie", regrette-t-il. Pour lui, s’il est évident que les gens ne peuvent pas rester "terrés" indéfiniment, cela ne doit, en aucun cas, les inciter aux excès susceptibles de constituer un danger sur la santé publique. Tout en soutenant que l’observance des gestes barrières est liée à la conscience des citoyens et au degré de savoir dont ils disposent, il a reconnu que l’instauration d’une "trêve" inhérente à certaines conduites à risques ne constitue guère une sinécure.

"Saluer sans serrer la main ou donner l’accolade est difficilement admissible socialement parlant, d’où l’importance du dialogue et de l’argumentation dans tout débat y afférent" a confié ce responsable ayant rejoint le corps de la santé en 1989. A l’approche de l’aïd el fitr annonçant la fin du mois de jeûne, une grande effervescenc e règne dans les rues commerçantes de Aïn Defla, les citoyens affluant vers les boutiques de vêtements en vue d’acheter à leur progéniture les habits neufs tant convoités.

Dans ce décor, le fait marquant a incontestablement trait au non-respect des gestes barrières particulièrement le masque de protection que très peu de gens portaient. "A l’entrée, du magasin, il est bien mentionné + port du masque obligatoire + mais une fois à l’intérieur, l’on constate, non sans amertume, que même le gérant du magasin ne le porte pas", s’insurge un sexagénaire, enseignant à la retraire de son état.