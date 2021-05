Selon les services de secours cités par les agences Tass et Ria Novosti, onze personnes ont été tuées mardi à Kazan, dont neuf élèves.

Selon Tass, 32 autres personnes ont été blessées.

"Les forces de l'ordre ont arrêté un adolescent, qui est soupçonné d'être à l'origine de la fusillade", a déclaré une autre source au sein des service de secours citée par Ria Novosti, qui ajoute que 21 brigades d'ambulanciers ont été dépêchées sur place.

Un précédent bilan de cette fusillade communiqué par les médias faisait état de neuf morts dont huit élèves et un enseignant.

Selon le dirigeant du Tatartsan, république de Russie dont Kazan est la capitale, le suspect arrêté était âgé de 19 ans.

"Il avait un permis de port d'arme", a dit Roustam Minnikhanov à la télévision publique.

Selon Interfax, Ria et TASS, un deuxième tireur présumé qui s'était barricadé dans l'école a fin alement été tué dans un assaut de la police.

"Nous avons entendu une explosion dans le bâtiment de l'école, nous voyons une forte fumée", avait indiqué précédemment un témoin, cité par Ria Novosti. "J'étais en classe, j'ai d'abord entendu une explosion, puis des coups de feu", a confirmé à l'agence TASS une enseignante de l'école.

Les autorités du Tatarstan ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans les autres écoles de la ville.

Kazan, ville de plus de 1,2 million d'habitants, est située environ 700 kilomètres à l'est de Moscou. En novembre 2019, un élève a été tué et trois autres blessés par un camarade qui s'est ensuite donné la mort dans un lycée technique à Blagovechtchensk, petite ville d'Extrême-Orient russe à la frontière chinoise.

Les autorités ont aussi affirmé avoir déjoué ces dernières années des dizaines de projets d'attaques d'établissements scolaires, des affaires impliquant souvent des adolescents.