Une cérémonie de remise de décisions d’insertion dans des emplois permanents à 441 jeunes a été organisée, lundi, au palais des conférences de la wilaya de Mascara.

L’opération, qui a eu lieu à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la mémoire, a concerné les jeunes bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, qui ont été intégrés dans des postes d’emploi permanents au niveau des services des communes et de la wilaya. Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, qui a présidé la cérémonie, a salué le succès de cette opération d’insertion dans des postes d’emploi permanents au niveau de la wilaya et qui a permis, l’année dernière, d’insérer près de 1.000 jeunes de deux vagues de bénéficiaires du dispositif en question. L’opération se poursuivra pour insérer tous les jeunes concernés à travers les trois vagues, à savoir 6.219 jeunes, et sera achevée avant la fin de l’année en cours. D’autre part, un documentaire produit par l’institution militaire de l’audiovisuel, intitulé "l’Etat algérien à travers l’histoire, des gloires depuis toujours" a été projeté à l’occasi on de la célébration de la journée nationale de la mémoire à la maison de culture "Abi Ras Ennaciri".

En outre, le coup d’envoi d’un concours destiné aux enfants sur la meilleure dissertation sur la mémoire a été donné, de même qu’un autre concours du meilleur dessin sur le même sujet, par la direction de la culture à l’initiative de la direction de la jeunesse et de sports.

De son côté, la direction de l’action sociale organise un concours similiare déstiné aux enfants inscrits aux centres psychopédagogiques.