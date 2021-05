La Direction générale de la Protection civile a appelé mardi les citoyens, notamment les parents, à faire preuve de "prudence" pour éviter les accidents que peuvent occasionner certains jouets offerts aux enfants à l'occasion de l'Aïd El Fitr.

"En prévision de la célébration de l’Aïd El-Fitr et eu égard aux innombrables cas d'accidents (étouffement, blessures graves, étranglement, incendies et brûlures), dont sont victimes chaque année les enfants, et afin de réduire les risques générés par l’achat et l’utilisation de différents types de jouets (jouet à pile, jouet émettant de sons, peluches,...etc.

), la Direction générale de la Protection civile appelle les citoyens, notamment les parents à un maximum de prudence en raison de la dangerosité de ces jouets", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La Direction générale de la Protection civile rappelle, à ce titre, que la manipulation des jouets doit répondre à quelques normes de sécurité et précise que "les jouets doivent être adaptés à l'âge de l'enfant", mettant en garde contre "les jouets usés qui peuvent comporter de petites pièces ou présenter d'autres aspects qui les rendent dangereux pour les plus petits". Elle conseille aux parents de "suivre les recommandations liées à l'âge de l'enfant,lire les avertissements, les messages de sécurité et les instructions d'assemblage qui accompagnent le jouet", de "surveiller toujours les enfants lorsqu'ils jouent "et de "leur montrer comment utiliser les jouets en toute sécurité".

La Protection civile recommande également aux parents de "retirer et jeter rapidement tout emballage de jouet, comme les sacs et les emballages en plastique, la mousse, les broches et les attaches", soulignant que ces objets présentent "un risque d'étouffement ou d'étranglement pour les enfants".

Elle rappelle aux parents aussi la nécessité de "vérifier que les jouets ne présentent aucun danger comme des pièces desserrées ou brisées", et de "jeter les jouets endommagés", soulignant l'importance de les garder hors de la portée des enfants, notamment les moins de trois ans qui "risquent de s'étouffer avec de petits jouets, de petites balles ou de petites pièces de jouets non fixées ou brisées". La Direction générale de la Protection civile recommande également aux parents d'"éviter les jouets munis de cordes assez longues, en particulier les cordes élastiques ou collantes" pa rce que l'enfant peut l'enrouler autour du cou et s'étrangler avec et de s'assurer que "le jouet ne contient pas de bouts pointus ou de bords tranchants, car ils présentent un risque de coupures pour les enfants".

Elle conseille, en outre, aux parents de choisir "des jouets robustes et de bonne qualité" car ils "présentent moins de risque", mettant l'accent sur la nécessité de "privilégier les jouets sur lesquels apparaissent les coordonnées du fabricant ou de l'importateur".

Elle rappelle, par ailleurs, aux parents l'importance de "gardez tous les jouets, surtout les peluches, à l'abri des sources de chaleur, parce qu'ils pourraient prendre feu et causer des blessures ou des dommages matériels".