Les envois d'argent de la diaspora togolaise ont atteint 441 millions de dollars en 2020, en baisse par rapport aux 458 millions en 2019 et aux 451 millions en 2018, a annoncé lundi le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Dussey. Il s'est exprimé à l'occasion du lancement à Lomé du Guichet diaspora et d'un programme d'action pour le renforcement des contributions de la diaspora au Plan Togo 2025. Ce guichet proposera aux expatriés une plateforme flexible et inclusive capable de répondre aux demandes et attentes de ceux qui sont porteurs de projets, a-t-il indiqué .