La société SpaceX du milliardaire Elon Musk va lancer l'an prochain vers la Lune un satellite entièrement payé avec la cryptomonnaie Dogecoin, a annoncé dimanche la société canadienne Geometric Energy Corporation qui va diriger la mission lunaire.

Le satellite, baptisé DOGE-1, sera lancé à bord d'une fusée Falcon-9 de SpaceX au premier trimestre 2022, a indiqué dimanche dans un communiqué la société basée à Calgary.

Le satellite, de forme cubique et pesant 40 kgs, aura pour objectif d'obtenir "des informations spatiales lunaires à l'aide de capteurs et de caméras embarqués," a-t-elle précisé.

La "Mission DOGE-1 vers la Lune" sera "la toute première charge utile lunaire commerciale de l'histoire payée entièrement avec le Dogecoin", a déclaré Geometric Energy Corporation, sans préciser le montant de la transaction. "Nous sommes ravis de lancer DOGE-1 sur la Lune!", a indiqué Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales pour SpaceX. "La misson va démontrer l'application des cryptomonnaies au-delà de l'orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire." L'annonce intervient au lendemain du passage d'Elon Musk à l'émission de comédie satirique américaine SNL (Saturday Night Live) au cours de laquelle le fantasque patron de Tesla et de SpaceX a loué le Dogecoin, créé au départ comme une plaisanterie, qu'il a aidé à légitimer dans ses tweets. Grand convaincu des cryptomonnaies, Elon Musk a décrit samedi soir dans un sketch le Dogecoin comme "un véhicule financier inarrêtable qui va conquérir le monde," ajoutant, enthousiaste, "en avant vers la Lune !".