Les travaux de raccordement au réseau d’électricité rurale de 47 exploitations agricoles dans plusieurs communes de la wilaya de Mila ont été lancés dimanche par les cadres de la Direction des services agricoles (DSA) et de la concession de distribution de l’électricité et du gaz.

Dans la commune de Ouled Khelouf (Sud de Mila), l’opération concerne quatre (4) exploitations agricoles dont les forages et les bâtiments des élevages et de stockage seront ainsi alimentés en électricité, selon les explications données sur site. Selon le représentant de la DSA, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme national d’acheminement de l’électricité aux exploitations agricoles individuelles et collectives pour en promouvoir et développer les activités. Cinq cent cinq (505) exploitations agricoles ont besoin d’être raccordées à l’électricité dans la wilaya, selon le même cadre qui a précisé que 93 exploitations ont fait l’objet d’évaluation des travaux nécessaires dont 47 ont ainsi connu l’engagement de leurs travaux dans une première tranche. Les dossiers de 349 autres exploitati ons ont été déposés au niveau des services de la concession de distribution de l’électricité et du gaz qui en a lancé les études nécessaires de raccordement, a ajouté la même source.

Lakhdar Benaïssa, producteur de céréales et fourrages et éleveurs de bovins et ovins à mechta Hassi Berkouk dans la commune d’Ouled Khelouf, a indiqué que le raccordement au réseau d’électricité des exploitations constituera "un puissant soutien" à l’activité agricole et au retour des agriculteurs ayant quitté leurs terres ne parvenant plus à supporter les charges des groupes électrogènes fonctionnant au mazout.

Le même paysan a appelé les autorités à poursuivre le soutien des zones agricoles et rurales et leur désenclavement par l’ouverture de routes facilitant l’accès des agriculteurs à leurs terres.