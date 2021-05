Le MC Oran tentera de préserver sa série d'invincibilité, en effectuant un déplacement périlleux à Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie, mardi au stade du 1er-Novembre, en match avancé de la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Invaincu en dix matchs, toutes compétitions confondues, le MCO, 3e au classement en compagnie du CR Belouizdad (36 pts), sera un sérieux client pour la JSK (5e, 35 pts), dans un match qui promet en intensité.

Cette confrontation mettra aux prises deux formations qui viennent de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle, relancée cette saison pour remplacer la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due au Covid-19.

Si la JSK s'est imposée samedi soir à domicile face au NA Husseïn-Dey (2-0), le MCO s'est qualifié en déplacement, en venant à bout il y a une semaine de son voisin le RC Relizane (1-0).

Les Oranais ont enchaîné ensuite en s'imposant dans leur antre d'Ahmed-Zabana face au NAHD (3-2), pour le compte de la 20e journée de championnat.

Prévue initialement lors du week-end du 15-16 mai, cette rencontre a été avancée pour permettre à la JSK de préparer le match des 1/4 de finale (aller) de la Coupe de la Confédération en déplacement contre le CS Sfaxien (Tunisie), prévu le dimanche 16 mai (17h00).

La seconde manche est fixée au 23 mai au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou (17h00).

La suite de la 21e journée de championnat se jouera les 15 et 16 mai et sera tronquée des matchs Olympique Médéa - MC Alger et JSM Skikda - CR Belouizdad, en raison de l'engagement des deux clubs algérois en quarts de finale de la Ligue des champions.

Mardi (22h30) :

JS Kabylie - MC Oran

Classement : Pts J

1). ES Sétif 43 20

2). JS Saoura 39 20

3). CR Belouizdad 36 20

--). MC Oran 36 20

5). JS Kabylie 35 20

6). MC Alger 34 20

7). USM Alger 32 20

--). O. Médéa 32 20

9). CS Constantine 31 20

--). AS Aïn M'lila 31 20

11). Paradou AC 30 20

12). RC Relizane 24 20

13). WA Tlemcen 21 20

14). ASO Chlef 20 20

15). NA Husseïn-Dey 19 20

--). NC Magra 19 20

--). US Biskra 19 20

18). USM Bel-Abbès 15 20

19). JSM Skikda 14 20

20). CABB Arréridj 6 20.