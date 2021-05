Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, lundi à Alger, la cérémonie de remise des décisions d'attribution et des clés de 5000 logements de différentes formules.

Dans une déclaration à la presse, M. Djerad a affirmé que la livraison des logements aux citoyens est "un devoir national envers tous les Algériens et Algériennes", soulignant que cette opération est l'une des "positions honorables" du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a soutenu dans son programme que "le logement est la base de la justice sociale dans notre pays".

Le Premier ministre a inspecté des logements concernés par la distribution ainsi que les structures environnantes et les aires de jeux, soulignant la nécessité d'utiliser les matières premières locales et de favoriser les énergies renouvelables.

L'opération de distribution concerne 3000 logements de type location-vente répartis sur les sites de Korichi à Reghaia (1400 unités), Dermouche à Bordj El Bahri (600 unités), la cité Faizi à Bordj El Bahri (473 unités) et Ouled Fayet (417 unités sur un total de 1500 unités). Au niveau des sites de Semrouni et Roukhi situés respectivement à Ouled Fayet et Souidania, 562 logements de type public locatif ont été distribués, outre 1513 autres unités de type promotionnel public (LPP) à "Plateau" (Ouled Fayet Est).

Organisée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, la cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du Président de la République, des membres du gouvernement et le wali d'Alger.