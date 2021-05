Les écoles primaires et maternelles ainsi que les collèges de toute la Grèce ont rouvert lundi, quatre semaines après les lycées, au terme de six mois de fermeture due aux mesures de confinement. Avant leur rentrée dans l'établissement, les élèves comme le corps enseignant et administratif doivent présenter deux fois par semaine, lundi et jeudi, le résultat négatif de leurs auto-tests disponibles gratuitement dans les pharmacies. Les écoliers ainsi que les collégiens ont ainsi repris le chemin de l'école lundi matin. Les lycées avaient déjà rouvert selon les mêmes modalités le 12 avril. Tous les établissements scolaires de Grèce avaient fermé le 7 novembre dernier avec la mise en place d'un confinement strict, et les cours étaient depuis dispensés en ligne.

Durant ces six mois, les écoles primaires et collèges n'avaient rouvert que quelques jours, avant de refermer leurs portes en raison de la situation sanitaire.

Le gouvernement grec avait commencé en avril à alléger les mesures de restrictions prises en novembre en autorisant la réouverture de la plupart des commerces de détail à l'exception des galeries march andes.

Les terrasses des cafés et des restaurants ont pu rouvrir le 3 mai.

Ce week-end, les plages privées ont accueilli de nouveau des visiteurs, tandis que les musées rouvriront le 14 mai, les cinémas en plein air le 21 mai avec une capacité réduite et les théâtres le 28 mai.

Mais le pays attend avec impatience surtout l'ouverture de la saison touristique le 15 mai. Plus de 20% de son PIB dépend de ce secteur. La Grèce a été durement touchée par la troisième vague de la pandémie, la grande majorité des plus de 10.000 morts dues au Covid-19 ayant été enregistrées au cours des derniers mois. Un total de plus de 350.000 cas a été enregistré pour une population de 10,8 millions d'habitants. Plus de 3,4 millions de vaccinations ont été pratiquées et plus d'un million de personnes ont reçu leur deuxième dose.