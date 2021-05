Un homme a ouvert le feu dimanche pendant une fête d'anniversaire au Colorado, tuant six personnes avant de retourner l'arme contre lui, a annoncé la police.

La police de Colorado Springs a reçu le matin un appel d'urgence provenant d'un parc de mobile homes, où elle a trouvé six adultes tués par balle et un homme grièvement blessé.

Ce dernier a été transporté à l'hôpital où il est mort de ses blessures.

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les tirs ont éclaté dans une des maisons mobiles, où des familles étaient réunies pour fêter un anniversaire.

"Le suspect, petit ami d'une femme figurant parmi les victimes, s'est rendu sur les lieux en voiture, a commencé à tirer sur les convives puis s'est tué", a déclaré la police dans un communiqué.

"Nous enquêtons toujours pour déterminer le mobile." Aucun des enfants présents n'a été blessé, selon la police, et tous ont été recueillis par des membres de leur famille. Les victimes n'ont pas été publiquement identifiées. Les Etats-Unis ont connu ces dernières semaines une série d'attaques à l'arme à feu: sur un site du service de livraison FedEx à Indianapolis, un immeuble de bureaux en Californie, un magasin d'alimentation à Boulder, au Colorado, et dans plusieurs spas à Atlanta. Le président américain Joe Biden a qualifié le mois dernier la violence par arme à feu aux Etats-Unis d'"épidémie" et de "honte internationale".

Plus de 43.000 décès par arme à feu ont été répertoriés aux Etats-Unis l'an dernier, suicides compris, selon les chiffres de Gun Violence Archive, une association de recherche sur les violences par armes à feu.

Une employée tuée dans l'explosion d'une centrale électrique en Nouvelle-Calédonie NOUMEA, 10 mai 2021 - Une employée a été tuée lundi matin à la suite de l'explosion de la centrale électrique qui alimente l'usine métallurgique de la Société Le Nickel (SLN) en Nouvelle-Calédonie, archipel français du Pacifique sud, a annoncé lundi l'opérateur de l'unité. Grièvement blessée dans l'explosion, l'employée a succombé à ses blessures, selon la même source.

L'explosion, dont les origines font actuellement l'objet d'investigation, s'est produite lundi à 08H00 (heure locale) à la centrale électrique au fuel, qui alimente l'usine métallurgique SLN, filiale du français Eramet, située à l'entrée de Nouméa, chef-lieu chef- lieu de la collectivité d'outre-mer française.

Une agente d'Enercal, qui gère l'unité de 150 Megawatts, a succombé en début d'après-midi à ses blessures à l'hôpital territorial, a indiqué dans un communiqué l'entreprise, qui a adressé son soutien aux proches de la victime.

"L'ensemble des préconisations techniques ont été mises en place pour sécuriser le site.

(...) Les installations sont maintenant en sécurité. Une enquête est en cours," a déclaré à la presse Nicolas de Cointet, dir ecteur des opérations d'Enercal.

L'accident s'est produit sur une des quatre chaudières, lors d'une phase de tests de remise en service après une révision de cette centrale vieillissante et polluante, construite il y a environ 50 ans.

Maintes fois différé, le projet de construction d'une nouvelle centrale au gaz pourrait voir le jour d'ici 2024. La SLN est le premier employeur privé de Nouvelle-Calédonie, et a produit l'an dernier 47.000 tonnes de ferronickel.

Un homme tué dans une fusillade à l'aéroport de Vancouver TORONTO (Canada), 10 mai 2021 - Un homme a été tué par balle dimanche dans une fusillade à l'aéroport international de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique (ouest du Canada), a indiqué la police.

La scène a eu lieu dans l'après-midi près du terminal des départs de l'aéroport, situé à Richmond, au sud de Vancouver, a expliqué sur Twitter l'Equipe intégrée d'enquête sur les homicides. Des policiers ont été déployés sur place, a-t-elle précisé.

La police est intervenue vers 15 heures après le signalement de plusieurs coups de feu et est actuellement à la recherche d'un ou de plusieurs suspects, selon la radio publique Radio Canada.

Les policiers ont "intercepté un véhicule en fuite et ont reçu des coups de feu de la part des suspects" mais aucun agent n'a été blessé, a précisé la police de Richmond sur Twitter. Les suspects sont en fuite, a-t-elle ajouté. Le ministre de la Sécurité publique Bill Blair a précisé sur Twitter que "la police locale enquête" et a fait un lien entre la fusillade et la violence des gangs.

"Mes pensées vont aux communautés du Lower Mainland qui ont été trop souvent touchées par la violence liée aux armes et aux gangs, en particulier au cours de la semaine dernière," a-t-il dit.

Les activités à l'aéroport sont "revenues à la normale," selon la police.

La situation est "maitrisée" et l'aéroport "est ouvert et sûr," ont précisé les autorités aéroportuaires sur Twitter.