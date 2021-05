Les services de la direction de la pêche et des productions halieutiques de Jijel ont lancé, des mises en garde à la suite de l’apparition de physalies appelée aussi la Galère portugaise, sur les deux places de Sidi Abdelaziz et Béni Belaïd, a-t-on appris dimanche de cette direction.

La même source a précisé à l’APS que les services de la direction de la pêche ont identifié les animaux marins signalés dernièrement par des citoyens sur la plage de Sidi Abdelaziz dans la commune éponyme et sur celle de Béni Belaïd dans la commune de Kheiri Oued Adjoul, affirmant qu’il s’agit de méduses venimeuses appelées physalies (Physalia physalis) ou encore Galère portugaise et Vessie de la mer. Les couleurs de ces méduses (bleue, verte, violette, rose) peuvent inciter certains curieux à les toucher ce qui provoquerait, même quand elles sont mortes, "d’intenses brûlures accompagnées de multiples symptômes pouvant aller chez certains sujets jusqu’à l’arrêt cardiaque", a encore mis en garde la même source.

Elle a ajouté le toucher ou la piqure de physalies peuvent aussi causer "la perte de conscience, une forte fièvre, une gêne respiratoire, des maux au ventre, des douleurs musculaires et des vomissements".

Les services de la direction de la pêche et des productions halieutiques ont appelé à éviter impérativement de toucher ces animaux marins et de se rendre immédiatement à la plus proche structure sanitaire en cas de piqure ou de toucher par ces physalies.

Ils ont également appelé à signaler les lieux d’apparition de ces animaux marins aux autorités locales et à la direction de la pêche pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires et lancer des mises en gares aux citoyens.