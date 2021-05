Deux personnes ont perdu la vie et une troisième a été grièvement blessée suite à deux accidents de la route distincts enregistrés, dimanche, à Ben M'Hidi (El Tarf) et sur un tronçon de l'autoroute Est ouest, du côté de la wilaya de Skikda, a indiqué le chargé de communication des services locaux de la protection civile.

Selon le lieutenant, Seifeddine Madaci, le premier accident s'est produit sur la RN 84 reliant la commune de Ben M'Hidi à celle de Sidi Kaci après qu'un quinquagénaire a été mortellement fauché par un véhicule.

La victime qui a rendu l'âme sur place a été acheminée vers la morgue de la polyclinique de cette collectivité locale pour les besoins de l'autopsie, a ajouté la même source.

Le deuxième accident qui a occasionné la mort d'un jeune de 21 ans et des blessures graves à son accompagnateur, s'est produit aux environs de 1 heure 40 minutes, sur un tronçon de l'autoroute Est ouest du côté de Chachar, dépendant de la wilaya de Skikda, a déclaré le lieutenant, Madaci, précisant que les éléments de l'unité secondaire de Dréan relevant de la protection civile de la wilaya d'El Tarf s ont intervenus suite à un dérapage d'un véhicule qui a heurté un animal sauvage (loup).

Selon le chargé de communication de ce corps constitué, le blessé, atteint à différents endroits de son corps, a été secouru sur place avant de le transférer aux urgences de l'hôpital de cette ville.

L'autre victime, qui a péri sur place, a été transportée à la morgue de cette localité où l'autopsie d'usage sera effectuée, a-t-il noté fait savoir.

Deux (2) enquêtes ont été, par ailleurs, ouvertes par les services compétents pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ces deux accidents, a-t-on conclu.