Le concours concerne également les reportages sur les travailleurs domestiques migrants, alors que sera célébré cette année le 10ème anniversaire de l'adoption de la convention de l'OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, ajoute la même source.

L'objectif du thème retenu pour le concours est de "distinguer les reportages équitables et équilibrés qui contribuent à l'élimination de la xénophobie et de la discrimination envers les travailleurs migrants, et mettent en valeur leur apport positif à la société" d'accueil, souligne l'OIT. Le concours est ouvert aux journalistes professionnels et aux étudiants en journalisme et sera jugé par un panel d'experts en journalisme et en migration internationale, précisent les organisateurs qui notent que les candidatures gagnantes se ront choisies selon les critères de "créativité, exactitude, équilibre et représentation positive de la migration de main-d'œuvre, avec un intérêt pour la protection des migrants".

"Les médias jouent un rôle important dans la lutte contre l'enracinement des comportements discriminatoires à l'égard des travailleurs migrants dans les sociétés et sur les lieux de travail, grâce à des reportages transparents et à un journalisme éthique et bien documenté".

La pandémie de la Covid-19 a rappelé, une nouvelle fois, la nécessité d'une couverture médiatique de qualité", estime Michelle Leighton, cheffe du service des migrations de main-d'œuvre de l'OIT et l'une des juges du concours.

Trois prix seront décernés à des journalistes professionnels et un prix à un étudiant en journalisme.

Les lauréats pourront choisir entre une somme d'argent (1.200 dollars dans la catégorie professionnels et 500 dollars dans la catégorie étudiants) et une bourse pour participer à une formation en ligne du Centre international de formation de l'OIT de Turin sur le recrutement équitable ou la migration de main-d'œuvre en 2022, indiquent les organisateurs. Les inscriptions, qui s'étalent du 6 mai au 15 octobre 2021, pourront se faire via le formulaire d'inscription en ligne, alors que les gagnants seront annoncés en décembre 2021, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des migrants, selon la note de presse.