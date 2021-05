Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran (CBI), Abdolnasser Hemmati, a déclaré dimanche que les Etats-Unis devaient lever leurs sanctions bancaires contre la République islamique d'Iran, a rapporté la télévision publique iranienne.

L'Iran insiste sur la suppression des sanctions bancaires, la considérant comme une condition sine qua non pour que l'Iran recommence à appliquer intégralement l'accord sur le nucléaire de 2015, également connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), a indiqué M. Hemmati.

Dès que cela sera fait, l'Iran vérifiera que les sanctions contre la CBI et les autres banques iraniennes ont bien été levées, et que les transfert d'argent par SWIFT et entre l'Iran et les autres grandes banques étrangères fonctionnent normalement, a déclaré M. Hemmati.

"Nous procéderons à des vérifications à notre manière (...) Personnellement, au vu de l'évolution des négociations, je suis optimiste", a-t-il affirmé.

Abbas Araqchi, le négociateur en chef iranien sur la question nucléaire, a annoncé vendredi que les Etats-Unis étaient prêts à lever une grande partie de leurs sanctions contre l' Iran, mais que ce n'était pas encore suffisant.

En mai 2018, sous l'ancien président Donald Trump, le gouvernement américain s'est retiré du JCPOA et a réimposé unilatéralement des sanctions contre l'Iran.

En réponse aux mesures prises par les Etats-Unis, l'Iran a progressivement cessé de mettre en œuvre une partie des engagements contractés dans le cadre du JCPOA à partir de mai 2019.

Le 6 avril, la Commission mixte du JCPOA a repris ses réunions à Vienne, en Autriche, dans le but de faire revenir les Etats-Unis dans l'accord, et d'inciter l'Iran à recommencer à en observer toutes les clauses.