Ce lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 68,55 dollars à Londres, en hausse de 0,40% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin gagnait 0,35%, à 65,13 dollars.

Les cours du brut sont soutenus "par la cyberattaque perpétrée contre la société Colonial Pipeline", en plus des perspectives d'amélioration de la demande mondiale, a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste.

Un des plus grands opérateurs de gazoducs américains, Colonial Pipeline, a dû cesser toutes ses opérations vendredi après avoir été victime d'une cyberattaque.

La société achemine de l'essence et du diesel sur plus de 8.800 km de pipelines à travers les Etats-Unis et alimente aéroports, terminaux et stations services depuis les raffineries autour du Golfe du Mexique vers la côte Est américaine.

"Il s'agit de l'une, sin on de la plus importante des artères énergétiques des Etats-Unis", a expliqué l'analyste Michael Tran.

La société a indiqué dimanche rouvrir seulement une petite partie de ses lignes de distribution entre les terminaux.

Elle n'a pas donné de date de réouverture complète, pas plus que les autorités fédérales.

"Les investisseurs restent optimistes sur l'ensemble du secteur des matières premières et le pétrole ne fait pas exception", a indiqué de son côté Carlo Alberto, analyste.

Les deux contrats de référence évoluent à des niveaux relativement élevés, comparables à ceux des mois précédant la pandémie de Covid-19.