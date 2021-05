Pour cette 110e confrontation entre les deux clubs algérois, toutes compétitions confondues, l’USMA a pu compter sur sa nouvelle recrue le Ghanéen Kwame Opoku qui a ouvert le score à la 19e minute, avant que Naidji n’aggrave la marque en fin de rencontre (90’+2’), pour assurer la qualification des Rouge et Noir aux quarts de finale. Pour sa part, le WA Tlemcen en difficulté depuis le début de saison, a créé l’exploit de la soirée en allant éliminer le leader de la Ligue 1, l’ES Sétif (2-1) à domicile, grâce aux réalisations de Zermane (33’) et Lekehal (74’), alors que Ghecha (5’) avait ouvert le score pour l’ESS.

De son côté, le NC Magra a renversé le CR Belouizdad, dernier club à avoir remporté l'épreuve en 2000 avant sa suspension, lors de la fatidiqu e séance des tirs au but (4-2).

Le match s’était terminé sur le score vierge de 0 à 0.

Dans les deux autres matchs des huitièmes de finale, disputées samedi soir, la logique a été respectée avec la qualification de la JS Saoura et la JS Kabylie aux dépens, respectivement, de la JSM Skikda (4-0) et du NA Hussein-Dey (2-0).

La première partie des 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue, disputée vendredi dernier, avait donné lieu à la qualification du MC Oran, de l'US Biskra et de l'Olympique Médéa, aux dépens respectivement du RC Relizane, du Paradou AC et de l'USM Bel-Abbès.

Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due au Covid-19.