Pas moins de 1.207 foyers situés dans les zones rurales ou d'ombre, relevant des communes de Besbes et Boutheldja dans la wilaya d’El Tarf ont été raccordés, samedi, au réseau de gaz naturel, à l'occasion de la commémoration de la journée nationale de la mémoire et du 76 è anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

Le wali Harfouche Benarar, accompagné de la famille révolutionnaire et les autorités civiles et militaires, à présidé deux cérémonies de raccordement, l'une au profit de 797 foyers à Ain Touila (Besbes) et l'autre à Oum lagaareb (Boutheldja), pour un investissement public global de près de 90 millions de dinars, selon les explications fournies par les responsables du secteur de l’énergie.

Le wali a instruit les responsables concernés à l'effet de renforcer l'éclairage public dans la zone d'ombre d'Oum Lagaareb, satisfaisant ainsi une préoccupation qui lui a été soulevée sur site par un habitant. Le coup d'envoi de travaux de raccordement de 480 autres foyers, 250 à la zone d'ombre Lenyab Sidi Kaci (commune de Ben M'Hidi) et l'autre pour 230 à Ben Sebti (commune d'El Tarf) au réseau de distribution pub lique du gaz naturel, pour un montant global de plus de 61 millions de dinars, et un délai de livraison allant de 5.à 8 mois, a été donné.

Dans la commune de Ben M'Hidi, les autorités locales ont présidé une cérémonie de mise en service d'un château d'eau de 1500 m3, destiné à l'approvisionnement de plus de 12.000 âmes. Ce château d'eau, qui a nécessité un coût de 210 millions de dinars. avec un délai de réalisation de 20 mois de travaux, permettra ''dorénavant une distribution quotidienne en eau potable''. Tout en rappelant les efforts consentis par l'Etat en direction des zones déshéritées et éparses notamment, le wali a en outre donné des instructions pour le nettoiement de l'environnement en vue de prévenir des maladie à transmission hydrique (MTH). La délégation de wilaya a, auparavant visité le site historique abritant le tristement célèbre lignes Challe et Maurice, dans la commune de Ain Assel où il a annoncé que ''ce lieu constituera un musée pour la mémoire collective dès l'achèvement de travaux de réaménagement, sur budget de la wilaya''.

Une exposition photos de chouhada de la région, dessins d'enfants, armes et objets du musée du moudjahid, dédiée à cette date historique, à laquelle ont participé différents secteurs (direction locale des moudjahidine, la DJS et le musée local) a été, également, visitée par la délégation au niveau de la place publique ''El istiqlal'' où des exhibitions sportives d'équipes locales ont été présentées.

Une convention de coopération entre la direction locale des moudjahidine et les scouts musulmans algériens (SMA) a été signée à cette occasion. Quatre cent (400) clés de logements de type AADL implantés dans la Daira de Besbes ont été en outre attribuées à leurs bénéficiaires. Un recueillement à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale avec dépôt de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha a, d'autre part, marqué le premier anniversaire de cette journée nationale de la mémoire.