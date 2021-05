Le Conseil ''Madjliss Ammi Saïd'', instance suprême chargée des questions religieuses et des fetwas du rite Ibadite, a appelé samedi à Ghardaia les fidèles au strict respect, lors de la célébration de la fête de l'Aid El Fitr, des mesures préventives et le protocole sanitaire de lutte contre le nouveau coronavirus.

Dans un communiqué rendu public et dont une copie est détenue par l'APS, Madjliss Ammi Said a exhorté l'ensemble des institutions religieuses Ibadites au respect du protocole sanitaire, notamment en matière de distanciation physique entre les fidèles dans les mosquées et autres lieux de prières. Il a appelé aussi à éviter les encombrements dans les mosquées, susceptibles de favoriser la propagation du virus, et à ne pas se concentrer dans une seule mosquée pour la prière de l'Aid. Madjliss Ammi Said insiste aussi sur le port de la bavette, la désinfection et l'hygiène, tout en appelant les citoyens à limiter les déplacements et visites familiales ainsi que les visites des cimetières, les accolades et les saluts rapprochés. L'instance suprême du rite Ibadite a, à cet égard, mis en garde contre le relâchement dans le respect des mesures préventives sanitaires, vu que l'épidémie existe toujours, et conclut par un appel à l'adhésion et l'implication des citoyens à travers le respect des gestes barrières pour participer aux efforts de lutte contre la propagation du Covid-19.