Une cyber-attaque a forcé la fermeture de l'un des plus grands gazoducs des Etats-Unis, dans ce qui semble être une tentative importante de perturber les infrastructures énergétiques vulnérables du pays. L'opérateur du système, Colonial Pipeline, a révélé dans un communiqué qu'il avait fermé ses 8.000 km d'oléoducs, qui, selon lui, transportent 45% de l'approvisionnement en carburant de la côte Est, afin de tenter de contenir la brèche dans ses réseaux informatiques. "En réponse, nous avons mis hors ligne de manière proactive certains systèmes pour contenir la menace, qui a temporairement interrompu toutes les opérations du pipeline, et affecté certains de nos systèmes informatiques", a indiqué la société. Colonial a ajouté avoir engagé une société de cyber-sécurité tierce pour lancer une enquête sur "la nature et la portée de cet incident" et a également contacté le FBI et le département de la Sécurité intérieure. Cette attaque intervient dans un contexte d'inquiétude croissante quant aux vulnérabilités de la cyber-sécurité des infrastructures critiques américaines, suite à de récents incidents, dont l'attaque contre Solarwinds. L'administration Biden a lancé le mois dernier un plan visant à renforcer la cyber-sécurité du réseau électrique national, appelant les leaders de l'industrie à installer des technologies qui pourraient contrecarrer les attaques sur l'approvisionnement en électricité.