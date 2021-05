"Rassassat ghadr" (Une balle traîtresse), un spectacle exécuté par des éléments des Scouts musulmans algériens (SMA) du commissariat de Sétif a reproduit samedi sur le même lieu historique les évènements marquant le début des massacres du 8 mai 1945 dans une ambiance chargée d’émotion. Le spectacle, premier du genre sur le lieu où est tombé en martyr, au centre-ville de Sétif, le chahid Saâl Bouzid, première victime des massacres du 8 mai 1945, a été présenté devant le secrétaire général du ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Laïd Rebika, des autorités civiles et militaires, la famille révolutionnaire et plusieurs cadres centraux. Suivi également par une foule composée de jeunes et de familles ayant participé à la marche de la fidélité sur les traces des chouhada depuis la mosquée Abi Dher El Ghifari à l’ex hôtel de France où se dresse aujourd’hui la stèle commémorative Saâl Bouzid, le spectacle de sept minutes a été présenté par une trentaine de scouts qui avaient restitué la triste ambiance ensanglantée vécue par leurs aïeuls un certain mardi 8 mai 1945, marquant le début de ces massacres avant qu’ils ne s’étendent au reste du pays. L’œuvre commence lorsque les manifestants pacifiques parviennent à l’hôtel de France où apparut le drapeau national suscitant la réaction des policiers français qui tentèrent de s’en emparer ainsi que des banderoles. Dans la bousculade l’étendard national tombe à terre et est aussitôt relevé par Saâl Bouzid poursuivi par les policiers qui lui tirent dessus abattant le premier martyr de la marche qui avait débuté pacifiquement pour se terminer par d’effroyables massacres coloniaux qui avaient coûté la vie à 45.000 victimes à travers le pays ouvrant la voie à la Révolution du 1er novembre 1945.

Ce spectacle qui évoque un épisode majeur de la mémoire collective du peuple algérien a été mis en scène par Oussama Tellal, écrit par Abla Maâmri et produit par le commissariat de Sétif des SMA, en coordination avec le centre de loisirs scientifiques El Bez relevant de la direction de la jeunesse et de sport.