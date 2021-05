La sélection algérienne des moins de 20 ans effectuera un deuxième stage de présélection du 17 au 20 mai à Alger, en vue de la Coupe arabe des nations de la catégorie, prévue du 17 juin au 3 juillet en Egypte, a annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF). Un regroupement qui se fera avec un autre groupe de joueurs que lors du précédent stage, actuellement en cours au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa. Ce qui permettra une meilleure évaluation des joueurs, et surtout, une plus large revue d'effectif, dans la perspective de constituer le noyau de la sélection nationale, qui disputera la prochaine Coupe arabe des nations en Egypte. En effet, le premier stage, organisé du 6 au 9 mai, se poursuit toujours au CTN, avec un effectif de 32 joueurs, sous la conduite du coach Mohamed Lacet. L'entraîneur national des U20 prévoit d'organiser un troisième stage bloqué, pendant lequel il supervisera un autre groupe de joueurs.

"La date de ce troisième stage n'a pas encore été fixée", a indiqué l'instance fédérale, en précisant que contrairement aux deux précédents regroupements, qui étaient "destinés aux joueurs locaux", ce troisième stage, lui, sera destiné uniquement aux joueurs évoluant à l'étranger.

"Il y aura une vingtaine de joueurs", a encore dévoilé la fédération concernant ce troisième stage de pré-sélection, en vue de la prochaine Coupe arabe des nations. La dernière sortie de la sélection algérienne des moins de 20 ans remonte au mois de décembre 2020, à l'occasion du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie.

Les juniors algériens n'avaient pas réussi à décrocher leur billet qualificatif, après avoir terminé à la 4e et dernière place avec un seul point.